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19.06.2018, 12:13

На митинге афганцев и шахтеров штурмуют Раду: стычки и газ

На митинге афганцев и шахтеров штурмуют Раду: стычки и газ - Фото
Фото: twitter.com/SolonynaY

Некоторые политики у микрофона на протестной акции призывают "блокировать госучреждения", но другие вышли из Рады и пытаются успокоить протестующих

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У стен Верховной Рады проходит сборный митинг "афганцев", шахтеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, начались столкновения с правоохранителями. Об этом у себя в Twitter сообщает журналист Евгений Солонина.

По оценкам из разных источников, в акции принимают участие от пятисот до двух тысяч человек. Правоохранители оценок не дают.

Среди требований - отмена монетизации льгот на проезд, увеличение компенсации ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, выделение средств на развитие угольной отрасли и другие.

Фото: twitter.com/SolonynaY

После спокойного утра ближе к полудню митингующие прорвали полицейский кордон в попытке продвинуться к дверям в Раду, чем спровоцировали силовиков на применение слезоточивого газа. Один из депутатов призвал "действовать, как в Армении".

Журналист добавил, что позднее к людям вышли другие депутаты, среди которых первый вице-спикер Ирина Геращенко и Борислав Береза: "пытаются говорить с митингующими".

В полиции сообщили, что за порядком следят около 500 правоохранителей.

"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.

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Теги: верховная рада, протест, шахтеры, стычки, афганцы, ликвидаторы, льготы
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