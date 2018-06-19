На митинге афганцев и шахтеров штурмуют Раду: стычки и газ

У стен Верховной Рады проходит сборный митинг "афганцев", шахтеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, начались столкновения с правоохранителями. Об этом у себя в Twitter сообщает журналист Евгений Солонина.
По оценкам из разных источников, в акции принимают участие от пятисот до двух тысяч человек. Правоохранители оценок не дают.
Среди требований - отмена монетизации льгот на проезд, увеличение компенсации ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, выделение средств на развитие угольной отрасли и другие.
Фото: twitter.com/SolonynaY
После спокойного утра ближе к полудню митингующие прорвали полицейский кордон в попытке продвинуться к дверям в Раду, чем спровоцировали силовиков на применение слезоточивого газа. Один из депутатов призвал "действовать, как в Армении".
Сутички під радою pic.twitter.com/cQHgtkOTPE— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 19 червня 2018 р.
Журналист добавил, что позднее к людям вышли другие депутаты, среди которых первый вице-спикер Ирина Геращенко и Борислав Береза: "пытаются говорить с митингующими".
В полиции сообщили, что за порядком следят около 500 правоохранителей.
"По предварительным данным, в результате конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, одного активного участника события доставили в управление полиции", - говорится в сообщении.