На параде ко Дню независимости будет представитель Трампа - Чалый

Валерий Чалый (фото - Адрей Гудзенко/LIGA.net)

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Украинский посол в США Валерий Чалый не уточнил, кто именно будет на параде, но известно, что в Киев собирается советник Трампа Джон Болтон

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24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

Он не уточнил, кто именно, отметив, что он только "приоткрыл занавес".

"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - отметил украинский дипломат.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что на следующей неделе в Украину приедет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.