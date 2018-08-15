На параде ко Дню независимости будет представитель Трампа - Чалый

24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.
Он не уточнил, кто именно, отметив, что он только "приоткрыл занавес".
"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - отметил украинский дипломат.
Накануне посольство Украины в США сообщило, что на следующей неделе в Украину приедет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.