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Боты:
15.08.2018, 09:24

На параде ко Дню независимости будет представитель Трампа - Чалый

На параде ко Дню независимости будет представитель Трампа - Чалый - Фото
Валерий Чалый (фото - Адрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский посол в США Валерий Чалый не уточнил, кто именно будет на параде, но известно, что в Киев собирается советник Трампа Джон Болтон

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24 августа в Киеве на параде ко Дню независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

Он не уточнил, кто именно, отметив, что он только "приоткрыл занавес". 

"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - отметил украинский дипломат. 

Накануне посольство Украины в США сообщило, что на следующей неделе в Украину приедет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.

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Теги: президент сша, валерий чалый, парад, представитель
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