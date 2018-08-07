Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 11:45

На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие

На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие - Фото
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Сегодня в репетиции приняли участие 3500 военных в колонне сводных расчетов ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС. Кроме того, было около 20 военных оркестров

Реклама
Реклама

Во время парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на Крещатике в Киеве, военнослужащие будут использовать воинское приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" вместо приветствий советского образца. Об этом, рассказывая о сегодняшней репетиции парада, пишет Укринформ.

Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

За подготовкой наблюдал глава Минобороны Степан Полторак.

Читайте также: Речь Порошенко на параде 24 августа 2014 года: полный текст

В начале августа военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости: первая репетиция прошла на взлетной полосе ГП Антонов. Еще раньше, 20 июля, на военном аэродроме в пгт Озерное Житомирской области проверили ход подготовки военной техники для парада.

Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих.

Как проходил военный парад в 2017 году, можно посмотреть здесь.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: военный парад, слава украине, приветствие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Все по закону: почему женщину-военную не взяли на курсы офицеров
Политика Все по закону: почему женщину-военную не взяли на курсы офицеров
Полторак назвал число военных и техники на параде 24 августа
Происшествия Полторак назвал число военных и техники на параде 24 августа
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 