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03.09.2018, 19:16

На Синаксе предложили лишать сана за непоминовение Варфоломея

На Синаксе предложили лишать сана за непоминовение Варфоломея - Фото
Архиепископ Евстратий (Зоря) Фото: facebook.com/yevstr

Епископ Христупольський Макарий считает, что это - "церковная и каноническая реальность"

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Епископ Христупольський Макарий на Синаксе - собрании архиереев Константинопольского патриархата в Стамбуле – предложил лишать сана киевских митрополитов, которые не поминают Вселенского Патриарха в молитвах. Об этом пишет в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

"На основании святых канонов все митрополиты Киевские, которые прервали поминовение Константинопольского Патриарха, подлежат наказанию лишением сана", - заявил Макарий.

"Не имеет значения, наложит ли Вселенский Патриархат наказание, предложенное священными канонами, это - церковная и каноническая реальность", - считает епископ.

31 августа, сообщалось, что Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято и процессы запущены. Об этом для прессы сказал представитель Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, который отвечает за процесс предоставления Украине Томоса.

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Теги: варфоломей, евстратий хоря, синакс, сан, поминание
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