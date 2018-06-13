НАБУ настаивает на пересмотре одной из норм закона об антикорсуде

НАБУ Фото: пресс-служба НАБУ

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Большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследования, могут избежать справедливого наказания, отметили в бюро

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В НАБУ считают, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре. Об этом идет речь в заявлении НАБУ.

Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

По мнению бюро, это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока ВАС не начнет работу.

"Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследования, могут избежать справедливого наказания", - сказано в заявлении.

НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате ВАС. "Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - заявили в НАБУ.

Ранее эту же норму призвали исправить правозащитники Transparency International.