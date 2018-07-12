НАБУ о деле против сына Авакова: Не понимаем, что происходит

Александр Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В бюро утверждают: три недели назад детективы и прокуроры считали доказательства достаточными, а теперь дело закрыто по непонятным причинам

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Причина закрытия уголовного производства против двух из троих подозреваемых (Александра Авакова и Сергея Чеботаря) в так называемом "деле о рюкзаках" - это "загадка" и в НАБУ "не понимают, что происходит". Об этом во время брифинга журналистам заявил руководитель подразделения НАБУ Александр Кареев.

Он уточнил, что дело находилось на непосредственном контроле у главы САП Назара Холодиницкого. НАБУ уведомили о закрытии дела, по словам Кареева, только вчера.

Кареев процитировал поручение прокурора САП от 4 апреля, в котором было сказано, что "в ходе досудебного расследования собраны достаточные доказательства для составления обвинительного акта". Материалы после этого предоставили для ознакомления стороне защиты, но адвокаты, по словам Кареева, "затягивали процесс", а в САП ограничить согласно закону время для ознакомления с материалами – отказались.

20 июня НАБУ и САП совместно приняли решение направить дело в суд. "Что изменилось за две-три недели...Это, наверное, нужно спросить у прокурора", - отметил руководитель подразделения НАБУ.

Ранее сегодня стало известно, что САП закрыла уголовное дело против Александра Авакова (сына главы МВД Арсена Авакова) и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. По словам адвокатов, дело закрыли из-за недостаточности улик, а в целом обвинения были "дешевой провокацией" против министра.

Позже СМИ узнали, что третий фигурант дела Владимир Литвин, который непосредственно заказывал пошив некачественных рюкзаков, "перестал отрицать свою причастность к совершению уголовно-наказуемых действий".