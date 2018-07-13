НАБУ обжалует закрытие "дела рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро обжалует постановление о закрытии так называемого "дела рюкзаков". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
НАБУ направило в САП жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица-близкого родственника главы МВД, которые, по мнению детективов НАБУ, причастны к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии.
Как отмечают в НАБУ, по состоянию на 18:00 13 июля САП так и не предоставила материалы, подтверждающие правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу.
Жалоба адресована руководителю САП. Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть жалобу и принять решение в течение трех дней с момента его получения.
12 июля постановление о закрытии дела против Авакова вынес прокурор САП Василий Кричун.
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