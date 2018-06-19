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19.06.2018, 16:51

НАБУ открыло производство из-за декларации Вилкула

НАБУ открыло производство из-за декларации Вилкула - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Детективы Бюро считают, что депутат от Оппоблока Александр Вилкул мог проживать в доме в Козине и не декларировать его

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларировании недостоверной информации депутатом Верховной Рады от фракции Оппозиционный блок Александром Вилкулом. Об этом свидетельствует одно из решений Соломенского райсуда Киева, передает издание Слово и Дело.

В НАБУ установили, что нардеп в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области, принадлежащих его тещи Марии Кондратюк. Указано, что данная недвижимость в декабре 2006 года после приобретения была передана в ипотеку Альфа-Банка на сумму $900 тыс. В НАБУ отмечают, что теща нардепа зарегистрирована не в Козине. К тому же Кондратюк получает доходы от ООО Метинвест Холдинг и является основательницей криворожского ООО Редакция газеты Пульс Новости, факты, комментарии. То есть, характер выполняемой работы и образ жизни не указывают на ее фактическое проживание в этом доме.

При этом нардеп в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве он декларировал лишь пользование номером площадью 25,8 кв. м в отеле Национальный.

Детективы считают, что Вилкул мог проживать в доме в Козине и не декларировать его. В связи с этим НАБУ просило суд предоставить доступ к документам Альфа-Банка, а именно к указанному выше ипотечному договору и связанным с ним документам. Суд удовлетворил ходатайство.

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По данным издания, из декларации за 2017 год у Вилкула исчез ряд объектов недвижимости и появилась киевская квартира тещи, которую он якобы арендует.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения замглавы Банковой. По данным LIGA.net, речь идет об Алексее Филатове.

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Теги: александр вилкул, набу, декларация, декларация о доходах, недвижимость
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