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06.06.2018, 19:26

НАБУ показало итоги голосования за членов общественного совета

НАБУ показало итоги голосования за членов общественного совета - Фото
НАБУ Фото: пресс-служба НАБУ

Четверо из избранных кандидатов были членами общественного совета в прошлом году

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По итогам онлайн-голосования, в состав Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины вошли кандидаты от восьми общественных объединений. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

За 15 кандидатур свои голоса отдали 19 298 человек.

В состав совета вошли представители организаций Transparency International Ukraine (3 представителя), Демократический топор орды (3), Общественный люстрационный комитет (3), Ассоциация юристов Украины (1), Січ-С14 (1), Автомайдан (1), Платформа общественный контроль (1), Антикоррупционный штаб (1).

Подавляющее большинство представителей из Киева.

Четверо из избранных кандидатов были членами общественного совета в прошлом году.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции определился с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которых предложит парламенту для рассмотрения. 

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Теги: набу, голосование, кандидаты, Общественный совет, список
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