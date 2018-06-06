НАБУ показало итоги голосования за членов общественного совета

По итогам онлайн-голосования, в состав Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины вошли кандидаты от восьми общественных объединений. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
За 15 кандидатур свои голоса отдали 19 298 человек.
В состав совета вошли представители организаций Transparency International Ukraine (3 представителя), Демократический топор орды (3), Общественный люстрационный комитет (3), Ассоциация юристов Украины (1), Січ-С14 (1), Автомайдан (1), Платформа общественный контроль (1), Антикоррупционный штаб (1).
Подавляющее большинство представителей из Киева.
Четверо из избранных кандидатов были членами общественного совета в прошлом году.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции определился с кандидатами в аудиторы Национального антикоррупционного бюро, которых предложит парламенту для рассмотрения.