НАБУ расследует деятельность президента ФФУ Павелко - источник

Андрей Павелко (фото - facebook.com/andriy.pavelko)

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Бюро расследует факты выделения средств и закупок за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием

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Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблениях должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным LIGA.net, среди прочих речь идет о деятельности народного депутата от фракции БПП и президента Федерации футбола Андрея Павелко.

Сведения внесены в ЕДРР. Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение чиновником, занимающим особо ответственное положение), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

В НАБУ отметили, что факт внесения сведений в ЕДРР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование.

В середине мая вокруг персоны Павелко разгорелся скандал, когда он дал своей дочери Лизе Чаус поиграть с кубком Лиги чемпионов. Соответствующее фото из Инстаграмма (где уже удалено) разошлось по Facebook. Фотография вызвала волну возмущенных и шутливых комментариев пользователей соцсетей.