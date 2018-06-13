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13.06.2018, 11:23

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП - Фото
Алексей Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Источники LIGA.net сообщили, что речь идет об Алексее Филатове

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Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения замглавы Банковой. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента", - сказали в бюро.

По данным LIGA.net, речь идет об Алексее Филатове.

"Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно", - уточнили в пресс-службе НАБУ.

22 июля 2014 года президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Филатова заместителем Администрации президента. Филатов - адвокат, специализирующийся на международном и национальном арбитражном и судебном процессе, инвестиционных, корпоративных и коммерческих спорах, а также имеет опыт разрешения споров в банковской сфере.

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Теги: набу, незаконное обогащение, администрация президента, банковая, алексей филатов
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