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16.08.2018, 19:56

НАБУ: выговор Холодницкому обжаловали в Верховном суде

НАБУ: выговор Холодницкому обжаловали в Верховном суде - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иск об обжаловании выговора Холодницкого НАБУ подало в Верховный суд

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Национальное антикоррупционное бюро подало в Верховный суд иск. В НАБУ решили обжаловать вынесенный руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор, сообщает Украинская правда со ссылкой на директора НАБУ Артема Сытника.

Верховный суд пока что не определил дату рассмотрения иска. 

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30 марта 2018 года Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняют в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ. 26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.

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Теги: назар холодницкий, набу, иск, обжалование, верховный суд, выговор
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