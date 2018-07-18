Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.07.2018, 13:47

НАБУ якобы нарушило права адвокатов Насирова: САП расследует

НАБУ якобы нарушило права адвокатов Насирова: САП расследует - Фото
Роман Насиров (слева) с адвокатами (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специальная антикорпрокуратура проверяет, действительно ли в здании антикоррупционного бюро незаконно записывали разговор подзащитного с адвокатами

Реклама
Реклама

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность адвоката в здании НАБУ. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов, которая и подала заявление. 

Речь идет о деле экс-главы ГФС Романа Насирова. Во время его общения с адвокатами Лысаком, Дроздовским и Дорошенко якобы незаконно проходила видео и аудиофиксация. 

Записи НАБУ привлекло к материалам уголовного дела. В бюро заявили, что съемка законная - камера стационарная и фиксируют все с целью не допустить уничтожения материалов дело. В НАБУ также утверждают, что камера визуально заметна, а подозреваемого предупреждали о видеофиксации. 

Ранее Насиров написал открытое письмо главе САП Назару Холодницкому и попросил прийти на заседание и снять с него обвинения. 

По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте также
Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса 18.07.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: набу, сап, адвокаты, роман насиров, сьемка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Насиров написал письмо Холодницкому: просит закрыть его дело
Политика Насиров написал письмо Холодницкому: просит закрыть его дело
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 