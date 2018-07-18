НАБУ якобы нарушило права адвокатов Насирова: САП расследует

Роман Насиров (слева) с адвокатами (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Специальная антикорпрокуратура проверяет, действительно ли в здании антикоррупционного бюро незаконно записывали разговор подзащитного с адвокатами

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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность адвоката в здании НАБУ. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов, которая и подала заявление.

Речь идет о деле экс-главы ГФС Романа Насирова. Во время его общения с адвокатами Лысаком, Дроздовским и Дорошенко якобы незаконно проходила видео и аудиофиксация.

Записи НАБУ привлекло к материалам уголовного дела. В бюро заявили, что съемка законная - камера стационарная и фиксируют все с целью не допустить уничтожения материалов дело. В НАБУ также утверждают, что камера визуально заметна, а подозреваемого предупреждали о видеофиксации.

Ранее Насиров написал открытое письмо главе САП Назару Холодницкому и попросил прийти на заседание и снять с него обвинения.

По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.