НАБУ закончило следствие против Онищенко по газовому делу

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

commenthover

Материалы следствия открыли для главного подозреваемого, его возможного подельника, а также для их адвокатов

Реклама

Реклама

Вчера, 26 июля, завершено досудебное расследование против главного фигуранта так называемого газового дела - беглого народного депутата Александра Онищенко. Его подозревают в организации преступной схемы по хищению госсредств при добыче и продаже природного газа, пишет пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Так как нардеп находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам.

По тем же причинам и таким же образом уведомлен и другой возможный соучастник схемы - финансовый директор "подконтрольных преступной организации" обществ.

Материалы дела открыли для фигурантов и их адвокатов. После ознакомления с ними стороны защиты обвинительный акт передадут в суд.

Слушайте также: Опубликованы "пленки Онищенко" с голосом, похожим на Порошенко

Онищенко сбежал из Украины в 2016-м. ГПУ подозревает нардепа как организатора схемы по перепродаже газа с убытком бюджету на сумму более 1,613 млрд грн и добивается экстрадиции политика в Украину. Рада в июле 2016-го дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест, а в декабре 2017 года суд разрешил заочное расследование против Онищенко.

Следствие установило причастность к участию в газовой схеме 29 человек: среди них - двое приближенных, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники Укргаздобычи, юрист, финансисты, руководители компаний и другие.

8 подозреваемых признали вину и заключили соглашения со следствием. Расследование по 12 другим лицам также завершено: обвинительные акты против них также направлены в суд. 7 фигурантов находятся в розыске.