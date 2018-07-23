НАБУ зовет Онищенко на 26 июля в Киев

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ) 3

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Допрашивать беглого политика намерены в качестве подозреваемого

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Национальное антикоррупционное бюро собирается допросить главного фигуранта так называемого газового дела - народного депутата Александра Онищенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В повестке о вызове на 12:00 в четверг, 26 июля, говорится, что Онищенко должен явиться к детективу бюро для допроса в качестве подозреваемого по уголовному производству №42015110000000121.

Уважительными причинами неявки НАБУ будет считать "задержание, пребывание под стражей или отбывание наказания, обстоятельства непреодолимой силы, наподобие эпидемий, военных событий, стихийных бедствий и прочее, несвоевременное получение повестки о вызове или смерти близких родственников".

Если Онищенко не явится без уважительной причины или не сообщит о причине своего неприбытия, на него наложат денежное взыскание "в размере от 0,25 до 0,5 размера минимальной зарплаты".

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Онищенко сбежал из Украины в 2016-м году. В Киеве против него открыто уголовное производство. Генпрокуратура подозревает его как организатора коррупционной схемы по перепродаже газа, от которой государству нанесены убытки на сумму более 1,613 млрд грн, и добивается экстрадиции политика назад в Украину. Рада в июле 2016-го дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

18 декабря 2017 года суд разрешил заочное расследование против Онищенко.