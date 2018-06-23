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23.06.2018, 10:13

Начал действовать закон о поощрении украинцев к военной службе

Начал действовать закон о поощрении украинцев к военной службе - Фото
Танкисты ВСУ (фото - пресс-служба Минобороны)

Среди новшеств - контракты от года, женщины в запасе до 60 лет, возраст курсантов - до 30 лет, а также служба для "непригодных по состоянию здоровья"

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Сегодня, 23 июня, вступил в силу закон "об усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы", который, по словам авторов, поощряет украинцев служить в армии.

Вчера текст документа опубликовали в парламентском вестнике "Голос Украины". По закону, он вступает в силу на следующий за этим день.

Нормы нового закона:

повышают с 23-х до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений (это позволит участникам АТО и ООС поступать на обучение и продолжать службу офицерами или сержантами);

повышают до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин (это обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс);

- позволяют продолжать в особый период службу по новому контракту на срок от одного года до 10 лет (это будет способствовать увеличению количества желающих пойти на краткосрочный контракт);

- позволяют уволиться или заключить новый контракт тем военным, у которых действие контрактов было принудительно продолжено после окончания их сроков в особый период;

- позволяют уволиться или заключить новый контракт тем военным, кто заключил контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Кроме того, документ дает возможность остаться в ВСУ тем военнослужащим, кто признан "непригодными к службе по состоянию здоровья", так как, по словам президента, боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Тема дня: Что надо знать о реформе нацбезопасности

12 мая 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о разовых выплатах иностранцам в ВСУ, а 20 июня - документ, который поощряет украинцев к военной карьере. Также позавчера Рада приняла закон о нацбезопасности с закрепленным курсом на евроатлантическую интеграцию.

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Теги: оос, ВСУ, АТО, закон, военная служба, устав
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