Начался первый этап имплементации томоса - Вселенский патриархат

Фото: president.gov.ua

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Делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви официально информировали их о решении Варфоломея

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Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил заявил, что началась первая часть имплементации томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он сказал на во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам митрополита, делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви "официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться в этой процедуре".

«Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага», - добавил Эммануил.

Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Ранее в Константинопольском патриархате заявляли, что Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.