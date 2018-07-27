Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 21:07

Начался первый этап имплементации томоса - Вселенский патриархат

Начался первый этап имплементации томоса - Вселенский патриархат - Фото
Фото: president.gov.ua

Делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви официально информировали их о решении Варфоломея

Реклама
Реклама

Представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил заявил, что началась первая часть имплементации томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Об этом он сказал на во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам митрополита, делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви "официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться в этой процедуре".

«Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святейшество для обсуждения следующего шага», - добавил Эммануил.

Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Ранее в Константинопольском патриархате заявляли, что Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.

Читайте также
Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018Тема дня. Человек Порошенко: все факты о новом руководителе НАПК 28.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, автокефалия, варфоломей, делегация, эммануил
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию
Политика Патриах Варфоломей: Цель - дать украинской церкви автокефалию
Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Политика Крестный ход УПЦ МП: Новинский, Шуфрич, Литвин - фоторепортаж
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 