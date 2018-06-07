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Боты:
07.06.2018, 11:44

"Надо мощное оружие сдерживания": Турчинов о ядерной гонке в мире

"Надо мощное оружие сдерживания": Турчинов о ядерной гонке в мире - Фото
Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО напомнил о Будапештском меморандуме, по которому Киев отказался от ядерного оружия, но гаранты не сдержали обещания безопасности страны

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В условиях гонки ядерных вооружений России, США, Китая и других стран приоритетом Украины должно стать создание мощного оружия сдерживания. Об этом на Национальном экспертном форуме заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не буду говорить, какое оружие, но это для нас приоритетное задание", - отметил он.

По словам Турчинова, членство в НАТО - это "неблизкая перспектива", и защищать себя нужно самостоятельно, в том числе от возможной масштабной агрессии РФ. "Никто не имеет ни юридического, ни морального права отрицать реализацию этой задачи со стороны Украины", - подчеркнул он.

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По его словам, РФ "демонстративно" показывает миру способности в модернизации и расширении ядерных стратегических сил, активно перевооружая армию новыми ракетами, в том числе "Сармат". В ответ на это США "тоже не скрывают" модернизацию и увеличение ядерного потенциала, и Китай "не афиширует свои действия, но тоже наращивает ядерные возможности".

"Я хочу спросить, друзья: а что в этих условиях делать Украине?" - задал риторический вопрос Турчинов.

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Теги: александр турчинов, ядерное оружие, ОПК, снбо, будапештский меморандум
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