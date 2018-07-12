Порошенко о курсе страны в НАТО: Нужно сделать откат невозможным

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба президента)

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На совместном с президентом брифинге генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил украинцев за реформы на пути в НАТО

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В Конституции таким образом должно быть закреплено стремление Украины быть в Североатлантическом альянсе, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее. Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге, который состоялся на саммите Альянса в Брюсселе.

Глава государства заверил руководителя НАТО, что стремление Украины в этот блок стран является "цивилизационным выбором".

"Именно потому я собираюсь зафиксировать курс в НАТО в Конституции, чтобы сделать невозможным "откат" этого направления", - добавил он, отметив, что надеется на поддержку в этом со стороны членов Альянса.

Порошенко поблагодарил Столтенберга и лидеров стран блока на "единство и крепкую солидарность", и пообещал достичь стандартов НАТО и полной функциональной совместимости ВСУ с силами Альянса к 2020 году.

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В начале своего выступления Столтенберг отметил "серьезную" обстановку на линии огня в Донбассе и подчеркнул, что за это особую ответственность несет Россия, которая "должна отвести свои войска и прекратить поддержку боевиков".

Столтенберг также отметил важность принятия закона о нацбезопасности Украины для будущего членства в НАТО, призвал его имплементировать и "сохранить импульс" в реформировании сектора для сближения с Альянсом.

"Это закон ключевой для того, чтобы над ВСУ и СБУ был гражданский контроль и демократический надзор <...> А так как целью Украины является присоединение к Альянсу, сейчас важно фокусироваться на реформах", - сказал генсек НАТО, отметив "серьезный прогресс" Украины на это пути.