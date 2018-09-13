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13.09.2018, 20:22

Нафтогаз: Суд возобновил взыскание с Газпрома $2,6 млрд

Нафтогаз продолжает принудительное исполнение решения арбитража по всем странам

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В Швеции Апелляционный суд отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому российский Газпром должен Нафтогазу $2,6 млрд. Об этом сообщил в Facebook главный коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, согласно которому Газпром нам заплатить уже более $2,6 млрд", - написал Витренко.

Он добавил, что украинская компания еще раз доказала всем, что Газпром должен безотлагательно выполнить решение арбитража, а пока Нафтогаз продолжает принудительное исполнение по всем странам.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

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Теги: газпром, нафтогаз, Юрий Витренко, арбитраж
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