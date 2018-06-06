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06.06.2018, 10:27

"Нам это не нравится": Дуда высказал Берлину мнение о Газпроме

"Нам это не нравится": Дуда высказал Берлину мнение о Газпроме - Фото
Анджей Дуда (фото - пресс-служба президента Польши)

Польша хочет обеспечить свою безопасность и безопасность соседей, реализуя газовые проекты, которые будут альтернативой Северному потоку-2

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Польша против строительства газопровода Северный поток-2, потому что этот российский проект угрожает энергетической безопасности части Европы - Украины, Словакии и Польши, а также экономикам этих стран. Такое заявление на встрече с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером сделал его польский коллега Анджей Дуда, пишет сайт wnp.pl.

"Я снова выразил наше неодобрение СП-2 и объяснил, на чем основывается наше сопротивление ему и несогласие с его реализцией <...> На наш взгляд, речь идет также об интересах Европы в целом, потому что нам не нравится ситуация, в которой есть явное доминирование российского поставщика - речь в основном идет о Газпроме", - пояснил президент Польши.

Дуда, с его слов, заявил Штайнмайеру, что проблема с диверсификацией поставок привела к тому, что Варшава сегодня платит за российский газ больше, чем Германия - потому что "вынуждена покупать его у России" и "Газпром, разумеется, воспользовался этой ситуацией".

Франк-Вальтер Штайнмайер и Анджей Дуда (фото - пресс-служба президента Польши)

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

Читайте также: "Отрава для Европы": польский премьер - о Северном потоке-2

По состоянию на апрель 2018 года еврокомпании внесли более 2 млрд евро на проект, а 3 мая началось строительство на наземном стыковочном пункте в немецком Лубмине.

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Теги: польша, геополитика, северный поток-2, анджей дуда, Франк-Вальтер Штайнмайер
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