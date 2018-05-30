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30.05.2018, 11:32

НАПК: Депутат "забыл" задекларировать долг по кредиту на $3,5 млн

НАПК: Депутат "забыл" задекларировать долг по кредиту на $3,5 млн - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Заключение по результатам проверки декларации депутата Запорожского горсовета Михаила Прасола Нацагентство передало в Нацполицию

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Депутат Запорожского горсовета Михаил Прасол не задекларировал финансовые обязательства перед банком по кредиту на сумму почти $3,5 млн. К такому выводу пришли в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции после полной проверки декларации чиновника за 2016 год, сообщает пресс-служба НАПК.

Как утверждают в агентстве, в 2008 году Прасол заключил с банком кредитный договор для получения средств на покупку квартиры в Запорожье. На момент подачи декларации общая задолженность депутата – с учетом суммы долга по уплате процентов и пени – по кредиту составляла $3 462 173,51, однако эту информацию чиновник не задекларировал, заявляют в НАПК.

Антикоррупционный орган передал в Нацполицию заключение по результатам проверки, в котором указал на признаки декларирования Прасолом недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ст. 366-1 УК). Решение о привлечении депутата к уголовной ответственности будут принимать правоохранители.

25 мая 2018 года НАПК сообщило, что проведет полную проверку деклараций народных депутатов Вадима Новинского (Оппозиционный блок) и Евгения Геллера (группа Відродження).

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Теги: декларации чиновников, кредит, напк, депутат, электронные декларации
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