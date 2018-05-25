НАПК полностью проверит декларации Новинского и Геллера

Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Полная проверка деклараций двух народных депутатов восьмого созыва продлится два месяца

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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проведет полную проверку деклараций двух народных депутатов восьмого созыва, которая продлится 60 календарных дней. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство полностью проверит декларацию за 2017 год бывшего депутата от Партии регионов, а ныне члена депутатской группы Відродження Евгения Геллера, а также декларации за 2015 и 2016 годы нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского.

Евгений Геллер (фото – facebook.com/vidrodzhennia)

20 апреля 2018 года НАПК сообщило, что заподозрило народного депутата Вадима Рабиновича в декларировании недостоверной информации и направило соответствующее заключение в Национальное антикоррупционное бюро.

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14 мая сообщалось, что Нацагентство намерено привлечь народного депутата от Народного фронта Евгения Дейдея к административной ответственности за использование депутатского мандата в личных интересах.