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08.06.2018, 17:58

НАПК проверит декларации троих народных депутатов

НАПК проверит декларации троих народных депутатов - Фото
НАПК

Проверять будут декларации 12 чиновников, среди которых народные депутаты Мураев, Богуслаев и Шкиря

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Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет полную проверку электронных деклараций за 2015-2017 года двенадцати человек, среди которых трое народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проверять будут декралации за 2015 и 2016 год экс-члена Партии регионов, внефракционного Евгения Мураева и члена фракции "Воля народа", совладельца ОАО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также декларации за 2015-2017 года члена депутатской группы "Партия "Возрождение"" Игоря Шкири

В списке также прокурор Киевского городской прокуратуры Олег Белоус, депутат Мариупольского горсовета Савелий Вашура, судья Окружного админсуда Киева Сергей Нагорянский, детектив НАБУ Евгений Панайотов и первый замглавы Харьковского горсовета Игорь Терехов. 

Подобные проверки НАПК начинает по информации, полученной от физических или юридических лиц или госорганов, о возможных недостоверных данных в декларациях. 

Сегодня ГПУ открыла уголовное дело по факту высказываний депутата Евгения Мураева об украинском политзаключенном Олеге Сенцове как террористе. 

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Теги: проверка деклараций, напк, Вячеслав Богуслаев, евгений мураев, игорь шкиря
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