НАПК внесло предписание Насалику из-за конфликта интересов

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НАПК внесло предписание главе Минэнерго из-за того, что в ведомстве никак не отреагировали на возможный конфликт интересов

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Нацагентство по предотвращению коррупции внесло предписание о нарушении требований антикоррупционного законодательства министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание Насалику внесли относительно и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко.

Чередниченко сообщил в министерство, что есть потенциальный конфликт интересов из-за совместной работы со своей женой. Но в ведомстве не приняли никакого решения, чтобы урегулировать конфликт.

НАПК требует принять меры и провести служебное расследование.

Также предписания внесли главе госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимиру Лапе. По информации НАПК, он знал о работе в управлении двух сестер бывшего руководителя управления госслужбы в Харьковской области Александра Тертишника и не принял мер.

Предписание внесли руководителю исполнительного комитета Тернопольского горсовета Сергею Надалу из-за того, что он не отвечал на неоднократные запросы НАПК.

5 июня НАПК внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за "невыполнение законных требований агентства" сотрудниками бюро.