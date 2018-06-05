НАПК внесло предписание Сытнику за непредоставление информации

НАПК

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НАПК запросило информацию по сотрудникам НАБУ, которые ведут досудебное расследование против судей Окружного суда, но ответа не получило

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за "невыполнение законных требований агентства" сотрудниками бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

С заявлением в НАПК в интересах судей Окружного административного суда Киева обратились их адвокаты. Они сообщили о возможном нарушении детективом и руководителем подразделения детективов НАБУ закона об избежании конфликта интересов.

Детектив якобы начал досудебное расследование уголовных дел против судей Окружного суда. Адвокаты считают, что в этом случае имеет место конфликт интересов, связанный с отказами судей предоставить информацию по запросам НАБУ.

То есть адвокаты утверждают, что детективы расследованием хотели оказать давление на судей и добиться их сотрудничества с НАБУ.

НАПК сообщило, что неоднократно обращалось в НАБУ для получения копий документов по занимаемым должностям и полномочиям детектива и его руководителя, их роли в расследовании.

"Уполномоченные лица Управления внутреннего контроля НАБУ Осипчук Р.С. и Юпатин М.О.не выполнили законные требования Национального агентства и не предоставили соответствующую информацию и документы", - поясняет НАПК.

Предписанием НАПК требует устранить нарушение и предоставить информацию, а также провести служебное расследование.