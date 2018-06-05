НАПК внесло предписание Сытнику за непредоставление информации

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за "невыполнение законных требований агентства" сотрудниками бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
С заявлением в НАПК в интересах судей Окружного административного суда Киева обратились их адвокаты. Они сообщили о возможном нарушении детективом и руководителем подразделения детективов НАБУ закона об избежании конфликта интересов.
Детектив якобы начал досудебное расследование уголовных дел против судей Окружного суда. Адвокаты считают, что в этом случае имеет место конфликт интересов, связанный с отказами судей предоставить информацию по запросам НАБУ.
То есть адвокаты утверждают, что детективы расследованием хотели оказать давление на судей и добиться их сотрудничества с НАБУ.
НАПК сообщило, что неоднократно обращалось в НАБУ для получения копий документов по занимаемым должностям и полномочиям детектива и его руководителя, их роли в расследовании.
"Уполномоченные лица Управления внутреннего контроля НАБУ Осипчук Р.С. и Юпатин М.О.не выполнили законные требования Национального агентства и не предоставили соответствующую информацию и документы", - поясняет НАПК.
Предписанием НАПК требует устранить нарушение и предоставить информацию, а также провести служебное расследование.