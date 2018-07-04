Нардепа Бакулина объявили в розыск уже второй раз

Евгений Бакулин (фото - пресс-служба Нафтогаза)

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Датой исчезновения Евгения Бакулина указано 4 июля 2018 года

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Народного депутата из Оппозиционного блока Евгения Бакулина уже второй раз объявили в розыск. Датой его исчезновения указано 4 июля 2018 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства внутренних дел.

Бакулина уже объявляли в розыск еще в апреле этого года, однако позже его имя исчезло из реестра.

20 марта Генпрокуратура вызвала Бакулина на допрос. Нардепа как подозреваемого попросили явиться 5 апреля в 10:00 к следователю ГПУ.

Бакулин возглавлял Нафтогаз с марта 2010 по март 2014 года. Нардепу предъявили подозрения по делу так называемых "вышек Бойко", а именно в нанесении ущерба бюджету на $4 млрд. Но тогда Бакулин вышел под залог в 10 млн грн и уехал из Украины. Теперь нардеп подозревается в хищении из госбюджета более $100 млн при закупке тех самых вышек.

15 марта Рада сняла неприкосновенность с Бакулина.