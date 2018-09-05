Нардепы встретились с Луценко из-за Седлецкой: подробности

Наталья Седлецкая (фото - Школа журналистки УКУ)

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Сообщается, что уровень вмешательства в деятельность журналиста ограничили не периодом в 17 месяцев, а территорией

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Народные депутаты встретились с генпрокурором Юрием Луценко из-за решения Печерского районного суда Киева предоставить ГПУ доступ к информации с телефона главного редактора программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Генпрокурор сообщил нам, что следователь буквально вчерашним обращением ограничил уровень вмешательства в деятельность журналиста не периодом в 17 месяцев, а территорией. В частности, местом расположения здания НАБУ. А другие встречи журналиста не будут подпадать", - сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар.

Ее первая заместитель Ольга Червакова отметила, что разрешение на снятие информации с телефонов есть и по журналистке Кристине Бердинских. Народный депутат от Самопомощи Елена Сотник сказала, что сначала будут снимать данные только о местонахождении мобильных телефонов.

"Но в последствии, когда установят совпадение дат, того, что они находились в одном месте в одно время... Тогда будет получен доступ ко всем СМС, текстовых сообщениям с этих мобильных телефонов», - сказала Сотник.

27 августа Печерский районный суд дал Генеральной прокуратуре разрешение на доступ к информации с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

Ряд журналистов и общественных организаций призвали Генпрокуратуру не пользоваться разрешением Печерского райсуда, так как это является наступлением на свободу слова.

Генпрокурор заявил, что следователям необходимо установить время встречи Сытника с журналистами, на которой якобы произошло разглашение тайны следствия, однако журналистка Наталья Седлецкая отказалась предоставить эту информацию.