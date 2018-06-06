Нарушение свободы слова: IMI насчитал 117 случаев с начала года

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Больше всего нарушают права журналистов на профессиональную деятельность частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты

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В 21 регионе Украины с начала 2018 года зафиксировано 117 случаев нарушений свободы слова. Об этом говорится в отчете Института массовой информации.

По данным ИМИ, за аналогичный период 2017 было зафиксировано меньше таких случаев - 101.

"В тройку лидеров вошли случаи препятствования журналистской деятельности, избиения и угрозы и запугивания журналистов", - сказано в материалах.

Больше всего нарушений за пять месяцев текущего года было зафиксировано в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 53 (за аналогичный период в 2017 - 34 случая). Пик нарушений в этой категории припал на февраль 2018 года - 18 случаев и в мае - 12.

Эксперты зафиксировали также 14 нападений на журналистов (за аналогичный период в 2017 году было 7 случаев).

Угрозы заняли третье место - 13 случаев (за аналогичный период в 2017 году угрозы были на том же месте с 15 случаями).

Фото: imi.org.ua

В свою очередь, эксперты отмечают уменьшение случаев ограничения доступа к публичной информации - 9 случаев (за аналогичный период в 2017 году было 16 случаев).

Больше всего права журналистов нарушались в Киев и области (54 случая), в Николаеве и области (7 случаев), в Одессе и области (5 случаев). Среди нарушителей в основном частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты.

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста.