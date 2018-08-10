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10.08.2018, 06:42

"Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко

"Наверное, уже нет": Сытник больше не хочет домой к Порошенко - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На работу НАБУ его поздний визит домой к президенту в конце апреля не повлиял, утверждает директор бюро. "Спросите любого детектива", - заверил он.

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Если президент Петр Порошенко снова пригласит к себе домой на встречу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, тот вряд ли приедет. По крайней мере, это он пообещал в комментарии Громадському.

Так он ответил на вопрос о частном визите к главе государства весной, во время которого якобы обсуждался антикорсуд.

"Даже на войне враги садятся за стол переговоров. В данном случае была дискуссия спорная <...> НАБУ не имеет права законодательной инициативы и мы знаем, давайте будем откровенны, что в парламенте президент имеет если не определяющее, то одно из определяющих влияний. Была определенная дискуссия. Она закончилась тем, что все же закон был принят", - подчеркнул директор НАБУ.

Сытник заверил, что это не был тайный визит, а то, что о нем может стать известно - "конечно, я это допускал". "Важно, что на работу НАБУ это не повлияло, спросите любого детектива", - добавил он.

На вопрос журналиста, поедет ли Сытник на очередную такую встречу, если Порошенко пригласит его снова, директор бюро ответил: "Наверное, уже нет. Исходя из такой реакции, пожалуй, нет".

Читайте аналитику: Не уволят, но прижмут: чем закончится аудит НАБУ для Сытника

12 июля 2018 года журналисты программы Схемы сообщили, что Сытник поздно вечером 26 апреля приезжал в дом президента Порошенко в Козине. У ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.

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Теги: коррупция, петр порошенко, набу, артем сытник, встреча
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