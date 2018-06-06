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06.06.2018, 14:10

Назначены финальные дебаты по делу о госизмене Януковича

Назначены финальные дебаты по делу о госизмене Януковича - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Адвокаты беглого экс-диктатора просили суд дать им пять месяцев на подготовку, но получили отказ

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Дебаты по делу о государственной измене четвертого президента Виктора Януковича назначены на 30 и 31 июля с резервным днем - 1 августа. Об этом решении Оболонского районного суда заявил председательствующий судья Владислав Девятко, пишет в Facebook представитель Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Защита Януковича просила суд дать им почти полгода на подготовку к дебатам, чтобы пересмотреть все видео допросов свидетелей (около 75 часов), собрать цитаты из стенограмм, съездить в Ростов и Москву к клиенту, а также 69 дней потратить на подготовку аргументов. Еще по дню адвокаты хотели на изучение каждого тома дела, два месяца готовить текст дебатов, а также параллельно участвовать в других 48-ми делах.

Девятко парировал тем, что в суде завершена стадия дополнений и ходатайств, а также исследования письменных доказательств.

В случае неявки адвокатов на дебаты суд поставит на обсуждение вопрос о привлечении защитника из центра вторичной правовой помощи.

Следующее заседание по делу Януковича состоится 8 июня в 10:00.

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4 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

18 мая 2018 года экс-командующий ВВ Станислав Шуляк заявил, что "консультировал" Януковича во время написания письма к президенту РФ Владимиру Путину о введении российских войск в Украину.

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Теги: виктор янукович, госизмена, дебаты, война в донбассе, оккупация крыма
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