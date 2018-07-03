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03.07.2018, 15:49

"Небрежное отношение": Полторак уволил ответственного за квартиры

"Небрежное отношение": Полторак уволил ответственного за квартиры - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полковника Александра Шило привлекут к дисциплинарной ответственности с наложением на него взыскания

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Министр обороны Степан Полторак уволил с военной службы из-за служебного несоответствия начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы полковника Александра Шило. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Причиной увольнения стало неудовлетворительное отношение к своим служебным обязанностям и небрежное отношение к службе", - отметили в пресс-службе.

26 апреля 2018 года Полторак утвердил план создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

 

 

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Теги: увольнение, одесса, степан полторак, александр шило
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