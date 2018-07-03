"Небрежное отношение": Полторак уволил ответственного за квартиры

Министр обороны Степан Полторак уволил с военной службы из-за служебного несоответствия начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы полковника Александра Шило. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Причиной увольнения стало неудовлетворительное отношение к своим служебным обязанностям и небрежное отношение к службе", - отметили в пресс-службе.
26 апреля 2018 года Полторак утвердил план создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.