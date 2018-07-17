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17.07.2018, 21:53

Неэффективная реакция полиции: США обеспокоены инцидентом в НАБУ

Неэффективная реакция полиции: США обеспокоены инцидентом в НАБУ - Фото
Фото: скриншот с видео

Запугивание реформаторов неприемлемо в современном демократическом обществе

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В посольстве США в Украине обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ, произошедшими в Киеве 17 июля. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции - это неприемлемо в современном демократическом обществе", - говорится в заявлении посольства.

В НАБУ рассказали, что сегодня "во время акции протеста организованная группа титушек между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ".

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали дверь и металлический роллет, которыми это помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл здания, сообщили в бюро.

При этом, согласно заявлению НАБУ, полиция не препятствовала их действиям.

В бюро считают, что это была атака на НАБУ "за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты" и напомнили о недавних событиях вокруг дела "рюкзаков Авакова".

Полиция по факту событий у НАБУ открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

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Теги: набу, нападение, титушки
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