Нельзя менять Конституцию в угоду одному человеку - Порошенко

Петр Порошенко (фото - facebook.com/petroporoshenko)

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По мнению президента, политическая элита неуважительно относится к Контитуции и это одна из причин испытаний, выпавших на долю Украины

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Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня Конституции возле памятника Филиппу Орлику в Киеве.

"Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц. Это Основной Закон Украины ... Коренные изменения в Конституцию должны вызреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными", - добавил Порошенко.

По его мнению, политическая элита неуважительно относится к Контитуции и это одна из причин испытаний, выпавших на долю Украины.

"Политическая элита Украины, по моему мнению, достаточно неуважительно относится и не очень аккуратно обращается с Конституцией, что и стало одной из причин тех кризисов и испытаний, которые выпали на долю нашего государства. Уверен, что это должно быть очень серьезным уроком для нынешних и будущих политиков", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что за время пребывания на посту главы государства он ни разу не пожаловался на ограничение или отсутствие полномочий.

Он добавил, что действующий Основной закон Украины, который был принят в 1996 году с изменениями в 2004 году, многими экспертами, украинскими и зарубежными, оценивался как один из самых прогрессивных, совершенных, демократических правовых документов.

Порошенко также заявил, что не видит причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности.

Государственный праздник День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня.