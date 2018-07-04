"Немного дебильноватые": госслужащий оскорбил переселенцев

Юрий Яровой (фото - Юрій Яровий/Facebook)

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Госслужащий Херсонской области в комментариях в Facebook высказал свое мнение о русскоговорящих переселенцах с Донбасса

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Начальник отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной госадминистрации Херсонской области Юрий Яровой в комментариях в Facebook назвал русскоязычных переселенцев с Донбасса "немного дебильноватыми".

Яровой написал такой комментарий под постом пользователя Елены Татьянченко, которая раскритиковала переселенцев за то, что они продолжают отстаивать свое право говорить на русском языке. Позже она скрыла пост - NewsOne сделал скриншоты записей.

В комментариях Яровой написал: "Ко мне тоже такие иногда приходят за справками. Немного дебильноватые, не знают, как буква "і" пишется. Противно".

Некоторые участники дискуссии обвинили госслужащего в том, что он позволяет себе такие высказывания в адрес граждан Украины.