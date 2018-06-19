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19.06.2018, 09:39

"Неотложно": Порошенко внес в Раду закон о запуске антикорсуда

"Неотложно": Порошенко внес в Раду закон о запуске антикорсуда - Фото
Фото: пресс-служба президента

Цель - выполнение требований Конституции, законов об антикоррупционном суде и судоустройстве/статусе судей для старта деятельности антикорсуда

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Президент Петр Порошенко внес на внеочередное рассмотрение в Верховную Раду с пометкой "неотложный" законопроект о создании Антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Таким образом, Порошенко соблюдает процедуру в соответствии со статьей 93 (право законодательной инициативы в Раде) и частью второй статьи 125 (суд создается... законом, проект которого вносит в Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия) Конституции.

Внесенный документ предельно лаконичен: его текст фактически состоит из фразы о запуске процедуры формирования новой антикоррупционной структуры. 

Докладывать о законопроекте во время его рассмотрения на заседании Рады будет замглавы Администрации президента Алексей Филатов.

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14 июня 2018 года закон об антикорсуде вступил в силу. Юрист и эксперт по адвокации Центра противодействия коррупции Анастасия Красносильская объяснила в заметке "Антикоррупционный суд: ожидания и действительность", что сделать так, чтобы антикорсуд действительно начал работать, будет непросто.

Вчера, 18 июня, в колонке для The Washington Post президент намекнул на первых возможных фигурантов дел антикорсуда.

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Теги: верховная рада, антикоррупционный суд, петр порошенко, законопроект, голосование
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