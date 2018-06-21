Непристойный жест: В Раде хотят изменить условия аккредитации СМИ

Фото: Facebook Яна Доброносова

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Вчера комитет по вопросам свободы слова лишил журналистской аккредитации Юлию Махмуди и Валерию Егорову, которая показала средний палец фотографу

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Комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики анонсировал принятие изменений в положение об аккредитации журналистов после скандала с двумя девушками, показавшими непристойный жест фотографу в кулуарах парламента. Об этом в своем Facebook написала первый заместитель главы комитета Ольга Червакова.

Вчера комитет лишил журналистской аккредитации Юлию Махмуди и Валерию Егорову. Егорова, бывшая помощница депутата Радикальной партии Сергея Скуратовского, показала средний палец фотографу в кулуарах парламента.

По данным пресс-службы парламента, Махмуди и Егорова попадали в Раду как журналистки партийных изданий Радикальной партии Олега Ляшко - "Flash on Time News" и "Общественный вестник Киева".

Комитет отправил запрос в пресс-службу партии с целью выяснить, какие именно материалы написали упомянутые журналистки.

По словам Черваковой, сейчас Рада не имеет возможности отказать в аккредитации журналисту. В то же время "торговля журналистскими удостоверениями, в том числе - с целью дальнейшего попадания в парламент, уже превратилась в уродливый бизнес".

При этом, чтобы избежать обвинений в отсеивании неугодных журналистов, Червакова предлагает, чтобы решения по спорным вопросам принимались по согласованию с общественным советом, в который должны войти давно работающие парламентские корреспонденты.

"Доработать положение об аккредитации пресс-служба обещает до конца этой недели. Думаю, до каникул документ сможет быть рассмотрен Комитетом и подписан спикером. Голосования 226 не надо", - отметила замглавы комитета.