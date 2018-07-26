Германия и Британия отреагировали на Крымскую декларацию США

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Берлин и Лондон разделили позицию Вашингтона насчет непризнания аннексии полуострова, закрепленную 25 июля в декларации США

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Великобритания и Германия поддержали заявление США о стойкой позиции по непризнанию украинского Крыма частью РФ после незаконной аннексии полуострова. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства и в пресс-службе МИД ФРГ.

МИД Британии заявил, что политика Лондона по этому вопросу полностью сходится с позицией Вашингтона.

"Мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права. Крым является территорией Украины. Мы по-прежнему полностью преданы принципу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказано в сообщении.

Британское внешнеполитическое ведомство обратило внимание она систематические преследования тех, кто выступает против аннексии, и преследования меньшинств.

В заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса говорится, что "аннексия Крыма противоречит международному праву".

"Мы будем снова и снова на этом четко акцентировать и не перейдем к привычной повестки дня, сколько бы времени это не продолжалось", - заявил Маас.

В свою очередь, посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что это заявление является очень важным для Украины.

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25 июля США в декларации заявили, что никогда не признают аннексию украинского Крыма Россией. Документ с подписью госсекретаря США Майкла Помпео опубликован Белым домом.

Позже президент Петр Порошенко назвал декларацию США достойным ответом гибридным провокациям Кремля после встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки.