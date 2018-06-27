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27.06.2018, 11:30

"Несет угрозу": обжаловано назначение Жебривского аудитором НАБУ

"Несет угрозу": обжаловано назначение Жебривского аудитором НАБУ - Фото
Павел Жебривский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Общественные и антикоррупционные организации считают, что указ президента по Павлу Жебривскому нарушает закон о бюро, и требуют его отменить

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Украинское отделение Transparency International вместе с двумя другими общественными организациями подали иск в Верховный суд: требуют отменить указ президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором для Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее сообщение размещено на сайта TI Ukraine.

Авторы обращения считают, что новое назначение экс-губернатора Донецкой области идет вразрез с требованиями закону о НАБУ, так как его кандидатура якобы не соответствует определенным критериям.

Они утверждают, что у Жебривского нет "значительного опыта работы в органах досудебного следствия, прокуратуры, судах за рубежом или в международных организациях". Членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ "не может считаться необходимым опытом" для работы аудитором НАБУ, полагают в TI Ukraine, так как эта организация не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов.

Также "непродолжительная работа в прокуратуре не может быть расценена, как значительный опыт", добавили истцы.

Фрагмент из иска:

Они считают, что работа Жебривского аудитором бюро "несет угрозу независимой и эффективной" работе НАБУ, а его "незаконное назначение ставит под сомнение весь результат аудита".

С полным текстом иска можно ознакомиться здесь (формат PDF).

20 июня 2018 года президент Петр Порошенко назначил аудитором НАБУ экс-главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского, который ушел с прошлой должности 11 июня. Жебривский заявил, что будет осторожен, чтобы "не выплеснуть с водой младенца" при аудите.

Deutsche Welle написало, что семья Жебривского якобы "имеет проблемы с прозрачностью бизнеса" в Германии.

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Закон определяет, что проверять работу бюро должны три аудитора: назначаются от президента, Кабмина и Рады. В случае негативного вывода ежегодного аудита директора бюро могут уволить, либо урезать бюджет НАБУ. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада после череды скандалов 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.

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Теги: автомайдан, аудитор НАБУ, набу, цпк, павел жебривский, Transparency International
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