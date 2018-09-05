"Нет другого выхода": Луценко озвучил позицию по делу Седлецкой

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Генпрокурор заявил, что голос на аудиозаписи, которая попала в сеть, - директора НАБУ, и следствию нужно знать, когда именно произошла встреча с ним

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Генпрокуратуре не нужна информация о содержании разговоров главреда программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой - только данные о том, где был ее смартфон, когда состоялся разговор представителей СМИ с директором НАБУ. Об этом написал в комментарии в Facebook глава ГПУ Юрий Луценко, комментирую скандальное дело.

Ранее суд разрешил следствию доступ к данным ее мобильного телефона за последние 1,5 года, что вызвало скандал и обвинения в наступлении власти на свободу слова.

По словам генпрокурора, Седлецкая является свидетелем по делу о разглашении тайны следствия, и международная экспертиза якобы установила принадлежность голоса на обнародованной записи руководителю НАБУ Артему Сытнику.

"Но следствие обязано установить время события. Журналист отказалась давать информацию о времени встречи с руководством НАБУ. Следовательно, у нас нет другого варианта, как получить по решению суда информацию о локализации мобильного телефона журналиста за время, когда началось прослушивание и разглашение данных потерпевшей", - пояснил генпрокурор.

Луценко на 15:30 сегодняшнего дня предложил встречу тет-а-тет Седлецкой, однако та заявила, что не готова встречаться с ним за закрытыми дверями, и пригласила генпрокурора в редакцию Радио Свобода на то же время.

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Руководитель программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая и ряд других журналистов проходит как свидетель по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником. Дело открыто из-за появления в сети разговора кого-то с голосом Сытника, кто раскрывает детали прослушки по делу экс-прокурора АТО Константина Кулика.

В декабре 2017-го ее вызывали в ГПУ на допрос. Она сослалась на закон, который запрещает допрашивать журналистов как свидетелей о данных, которые содержат конфиденциальную информацию.

27 августа 2018 года Печерский райсуд разрешил ГПУ доступ к информации с телефона Седлецкой. Журналисты призвали ГПУ не притеснять свободу слова.