Нет голосов: Рада не поддержала законопроект о блокировке сайтов

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Спикер Верховной Рады заявил, что сегодня необходимой поддержки в зале нет за законопроект о блокировании сайтов без решения суда

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В Верховной Раде нет голосов относительно законопроекта о блокировании сайтов без решения суда. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Он напомнил, что на прошлой пленарной неделе депутатам не удалось включить законопроект №6688 в повестку дня. "На сегодня необходимой поддержки в зале нет", - сказал он.

Текст скандального законопроекта N6688, устанавливающего внесудебную блокировку сайтов, набирали в пиратской версии Microsoft Word.

4 июля 2018 года оборонный комитет предлагал Верховной Раде принять за основу законопроект о блокировке сайтов.