"Нет оснований": Парубий не верит в досрочные парламенские выборы

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Спикер парламента заявил, что может утверждать подобное после разговора с главой президентской фракции Артуром Герасимовым

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Для досрочных парламентских выборов нет ни правовых, ни политических оснований. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что после встречи с главой президентской фракции БПП Артуром Герасимовым может утверждать, что планомерная работа Рады будет продолжена.

Также Парубий не исключил, что на следующей пленарной неделе депутаты все-таки смогут обновить состав Центризбиркома, и уточнил, что об этом можно будет говорить, если депутаты не остановятся на варианте повторного внесения кандидатур.

"Если там будет хоть одна новая фамилия, снова потребуется спецпроверка, которая займет не меньше месяца", - сказал он.

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5 июля Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва.

Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.