"Нет прогресса": Климкин рассказал о беседе с Лавровым в Берлине

Сергей Лавров и Павел Климкин (фото – Getty Images)

commenthover

Глава МИД рассказал, как добивался от российского коллеги ответа о допуске охраняемой миротворцами СММ ОБСЕ к захваченному боевиками участку границы

Реклама

Реклама

Глава МИД Павел Климкин поведал о своем разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым во время переговоров в нормандском формате на уровне министров в Берлине 11 июня 2018 года. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

Как отметил Климкин, о прогрессе в вопросе развертывания миротворческой миссии в оккупированном Донбассе пока речь не идет.

"О прогрессе говорить не могу, нет прогресса. Но с другой стороны, мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев. До этого Лавров говорил: "О'кей, миротворцы. Вот только наше – пусть они охраняют СММ", - сказал глава МИД.

"Я у него спросил: "Будут миротворцы, по вашей логике, сопровождать СММ. Может тогда СММ хотя бы 10 минут оставаться на неконтролируемой границе или в Золотом – там же ваши войска и оружие? Что будет? Опять будет отказ?". Он сказал: "Опять будет отказ. Должны договариваться там". Поэтому все сказали: "Нет, до свидания. Теперь давай разговаривать", - передал Климкин разговор с Лавровым.

12 июня Климкин, подводя итоги переговоров нормандской четверки на уровне глав МИД в Берлине, назвал предложенную Кремлем миротворческую миссию в Донбассе с охраной наблюдателей ОБСЕ "тотально фейковой".