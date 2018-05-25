Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В проекте закона заложена сумма, которая на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить Украине в текущем бюджетном году

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Палата представителей американского Конгресса проголосовала за выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в рамках законопроекта об оборонном бюджете США на 2019 год. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, в проекте закона, принятом в четверг, 24 мая, заложена сумма средств, которая на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить Украине в текущем бюджетном году.

Отмечается, что предусмотрена помощь Украине в сфере киберзащиты, безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, а также для снижения зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Перед подачей на подпись Дональду Трампу, проект бюджета США на 2019 год на нужды национальной обороны должен быть согласован с версией, которая будет принята Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса.

11 мая стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и территорий, которые пострадали от российских агрессивных действий.