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25.05.2018, 05:56

Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн

Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В проекте закона заложена сумма, которая на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить Украине в текущем бюджетном году

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Палата представителей американского Конгресса проголосовала за выделение $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в рамках законопроекта об оборонном бюджете США на 2019 год. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, в проекте закона, принятом в четверг, 24 мая, заложена сумма средств, которая на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить Украине в текущем бюджетном году.

Отмечается, что предусмотрена помощь Украине в сфере киберзащиты, безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, а также для снижения зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО.

Перед подачей на подпись Дональду Трампу, проект бюджета США на 2019 год на нужды национальной обороны должен быть согласован с версией, которая будет принята Сенатом, и повторно проголосован обеими палатами Конгресса. 

11 мая стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и территорий, которые пострадали от российских агрессивных действий.  

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Теги: военная помощь Украине, Минфин США, бюджет США, помощь сша
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