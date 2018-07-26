Нормандский формат: в Берлине обсудили миссию ООН в Донбассе

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Договорились продолжать переговоры

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В Берлине состоялась встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки". На встрече представители четырех сторон обсудили будущую миротворческую миссию Организации Объединенных Наций в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Несмотря на существенные разногласия с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта, говорится в сообщении.

Украинская сторона в Берлине отметила, что для Киева важно, чтобы будущая миссия ООН распространялась на всю оккупированную территорию Донбасса, включая украино-российскую границей.

В состав "нормандской четверки" входят четыре страны: Украина, Германия, Франция и Россия. Встречи призваны решить вооруженный конфликт в Донбассе.