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26.07.2018, 19:04

Нормандский формат: в Берлине обсудили миссию ООН в Донбассе

Нормандский формат: в Берлине обсудили миссию ООН в Донбассе - Фото
iStock-508549288

Договорились продолжать переговоры

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В Берлине состоялась встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки". На встрече представители четырех сторон обсудили будущую миротворческую миссию Организации Объединенных Наций в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Несмотря на существенные разногласия с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта, говорится в сообщении.

Украинская сторона в Берлине отметила, что для Киева важно, чтобы будущая миссия ООН распространялась на всю оккупированную территорию Донбасса, включая украино-российскую границей.

В состав "нормандской четверки" входят четыре страны: Украина, Германия, Франция и Россия. Встречи призваны решить вооруженный конфликт в Донбассе.

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Теги: миротворцы в Донбассе, нормандский формат
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