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Боты:
26.07.2018, 13:24

"Нужно уважать границы, не оттяпывать кусочки": Макаревич о Крыме

"Нужно уважать границы, не оттяпывать кусочки": Макаревич о Крыме - Фото
Андрей Макаревич (фото -nn.by)

Известный рок-музыкант раскритиковал оккупацию Крыма, заявив, что Россия могла бы найти другие пути, например "купить его"

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Российский рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что не собирается посещать Крым после аннексии РФ. Об этом он в интервью Эхо Москвы 25 июля.

"Я туда после известных событий не ездил и не собираюсь", - сказал Макаревич.

По его словам, "с этой территорией получилось не очень красивая история".

Отвечая на вопрос, виноваты ли люди, он сказал: "Думаю, что они виноваты. Потому что если это сделано действительно, как нам объясняют, по желанию подавляющего числа населения, это все равно не очень правильно, потому что существуют законы, существуют международные договоренности. Ну, есть они".

Макаревич подчеркнул, что не будет там сейчас комфортно себя чувствовать. "Нам рассказывают про референдум, но я имею свое представление об этом референдуме… Кто-то пришел и голосовал, а кто-то не пришел и не голосовал… Из другого государства появляются "зеленые человечки" и проводят у тебя референдум. Ну, что это такое", - заявил музыкант, комментируя итоги так называемого референдума в Крыму.

По его словам, в этом случае в этом случае нужно учитывать "даже не двойные, а десятерные стандарты".

"Потому что мы очень хорошо знаем, чем кончались поползновения населения некоторых частей нашей страны стать независимыми… Не только Чечня, были другие эксцессы", – объяснил он.

Он раскритиковал оккупацию Крыма РФ, напомнив, что надо держаться договоренностей: "Потому что, единственное, что держит мир, это оставшиеся договоренности между странами. Если есть границы – давайте их уважать и соблюдать, а не оттяпывать друг у друга кусочки".

Реагируя на реплику ведущего, что с Крымом Россия все же добилась своего, Макаревич ответил: "Дороговато вышло".

"Я считаю, что если так был необходим Крым, вот уж настолько, что жить без него Россия не могла, можно было найти другие пути… Да купить его! Ну, договориться – "купить" я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты… Украсть – плохо, а купить – хорошо ", – сказал певец.

Отвечая на вопрос не поздно ли как-то "откупиться", Макаревич сказал: "Я очень надеюсь, что эта ситуация кончится какими-то договоренностями. Потому что бесконечно на такой полувойне это все висеть-то не может. Не бывает. Это должно как-то устаканиться. Все равно сядут за стол и будут разговаривать – и придут к какому-то соглашению".

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Теги: Крым, оккупация, андрей макаревич
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