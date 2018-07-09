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09.07.2018, 11:46

О наболевшем: БПП требует начать работу Рады с обновления ЦИК

О наболевшем: БПП требует начать работу Рады с обновления ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Глава фракции Народный Фронт Максим Бурбак ждет от президента нового внесения в Раду представления на членов ЦИК

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Блок Петра Порошенко требует вернуться к вопросу обновления состава Центральной избирательной комиссии, а Народный фронт просит президента внести кандидатуры по новой. Об этом лидеры фракций заявили на заседании согласительного совета, передает из Верховной Рады корреспондент LIGA.net.

Лидер фракции БПП Артур Герасимов заявил, что президентская политсила требует начать пленарную работу с формирования нового состава ЦИК.

Лидер фракции Народный Фронт Максим Бурбак, в свою очередь отметил, что президент должен внести новое представление на членов ЦИК.

Бурбак подчеркнул, что на 13 вакансий должно быть 13 кандидатур, а не 14-ть, как сейчас. Также в списке должны быть представители всех парламентских партий. Иначе, по его словам, результаты предстоящих президентских и парламентских выборов могут быть поставлены под сомнение.

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5 июля 2018 года Рада планировала назначить новых членов ЦИК, но из-за отказа некоторых фракций участвовать в этом голосование оказалось под угрозой срыва. Ранее источники LIGA.net в коалиции сообщили, что президенту Петру Порошенко и лидеру Народного фронта Арсению Яценюку якобы не выгодно менять старый состав ЦИК.

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Теги: Артур Герасимов, выборы в Украине, БПП, максим бурбак, народный фронт, цик, состав цик
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