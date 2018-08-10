О прослушке у Холодницкого знали лишь три детектива НАБУ - Сытник

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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О проведении негласных следственных действий в кабинете главы САП не знали даже в ГПУ

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Только трое детективов НАБУ знали, что в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установлено устройство для прослушивания. Об этом в интервью Hromadske рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, уголовное производство против Холодницкого было зарегистрировано в ГПУ, которая потом получила санкцию суда на проведение негласных следственных действий.

Непосредственно о проведении таких действий, утверждает Сытник, знали лишь трое детективов НАБУ.

"В генпрокуратуре только знали о том, что есть это решение. Но как оно выполняется, началось его выполнение или нет - Генеральная прокуратура об этом не знала", - сказал директор бюро.

30 марта 2018 года Сытник и глава ГПУ Юрий Луценко передали Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП: якобы тот совершил дисциплинарные нарушения. Это произошло после того, как были обнародованы сделанные в рабочем кабинете Холодницкого аудиозаписи, на которых речь идет о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия "правильных" решений.

За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняют в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ.

26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор.