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06.06.2018, 17:28

Обмен 23 россиян на узников Кремля: Украина требует от РФ ответа

Обмен 23 россиян на узников Кремля: Украина требует от РФ ответа - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Геращенко направила очередное обращение в Москву по возможному обмену осужденных россиян на удерживаемых в РФ украинцев

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Украина в очередной раз обратилась к РФ с официальным предложением рассмотреть возможность обмена 23 россиян, осужденных в Украине, на незаконно удерживаемых в российских тюрьмах украинцев. Об этом сообщила представитель Украины на минских переговорах, уполномоченный президента по правам человека Ирина Геращенко.

По ее словам, предыдущие обращения Киева к представителю РФ в трехсторонней контактной группы в Минске сих пор оставались без ответа, а заместитель главы МИД РФ утверждает, что Украина никаких обращений не направляла.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в Минских группах письмо с фамилиями с просьбой предоставить Украине официальный ответ о возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", - заявила нардеп.

Также Геращенко обратилась в МИД Украины с просьбой официально продублировать предложение по обмену российскому внешнеполитическому ведомству.

Она напомнила, что представитель РФ в Минске Борис Грызлов обмены такого плана не считает темой минских переговоров, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков думает наоборот, говоря, что это "предмет работы специальной группы" в Минске. 

В свою очередь, сегодня, 6 июня, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что власти Украины пока не направляли Москве официальное обращение по возможному обмену арестованных граждан РФ на украинских политзаключенных.

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Теги: политзаключенные, Ирина Геращенко, обмен, грызлов, песков
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