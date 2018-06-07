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07.06.2018, 11:01

Обнародованы фото модернизированного для Воздушных сил Су-25М1К

Обнародованы фото модернизированного для Воздушных сил Су-25М1К - Фото
Фото: militaryaviation.in.ua

Су-25М1К был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется Воздушным силам ВСУ

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В сети обнародовано фото отремонтированного и частично модернизированного Су-25М1К. Модернизированный вариант штурмовика Су-25М1К был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется Воздушным силам ВСУ. Об этом сообщает Military Aviation.

Кроме того, 5 июня состоялась передача в 7 БрТА разведчика Су-24МР б/н 60, который прошел средний ремонт на Николаевском авиаремонтном заводе.

Фото: militaryaviation.in.ua

Накануне в сеть выложили кадры с полетами украинской авиации вблизи пляжей Кирилловки и Затоки.  

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины приняло решение из-за учений армии закрыть на лето для гражданского судоходства некоторые районы Азовского моря. 

Читайте аналитику: ВМС НАТО: проблема соответствия российской угрозе

В апреле на побережье Азовского моря проходили масштабные учения ВСУ, к которым привлекли авиацию, артиллерию, бронетехнику и десантников.

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Теги: ВСУ, самолет, военный самолет, вооружение, Су-25М1К, модернизация, штурмовик
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